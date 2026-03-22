Referendum giustizia, aperti i seggi: si vota oggi e domani. LIVE

Al via il voto per il referendum sulla riforma della giustizia. Gli italiani sono chiamati alle urne dalle 7 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di domani, lunedì. La premier Giorgia Meloni non ha legato le sorti del governo al voto di questi giorni. E anche le opposizioni non le hanno chiesto di dimettersi se prevarranno i "No". Ma una bocciatura avrebbe inevitabili riflessi sia sulla tenuta della coalizione e sui rapporti interni di maggioranza, sia sulla percezione che gli elettori hanno dell'Esecutivo. Il leader della Lega Matteo Salvini ieri ha rotto il silenzio elettorale. Su X ha postato una foto a sfondo blu e la parola 'Si' in giallo a grandi lettere.