L'appuntamento settimanale con il quiz di Sky TG24 sui fatti degli ultimi giorni. Mettiti alla prova e scopri quanto sei informato

Guerra in Medio Oriente (SPECIALE). Donald Trump ha minacciato di voler distruggere il sito petrolifero di South Pars/North Dome, condiviso tra Iran e Qatar, che rappresenta la più grande riserva di gas naturale al mondo. Intanto, dopo che l’Iran ha minacciato di minare lo stretto di Hormuz, si è ripreso a parlare delle cacciamine, le imbarcazioni che servono a liberare le acque dalle mine. Quelle americane, però, in questo momento non sono presenti nell’area.

La guerra in Iran ha fatto salire alle stelle il prezzo di benzina e diesel nelle ultime settimane. Immediato l'intervento del Consiglio dei ministri, che ha approvato il decreto carburanti che prevede il taglio delle accise dal 19 marzo.

Tra i fatti di cronaca italiana, un nuovo caso di femminicidio. Vittima una donna di 42 anni che è stata accoltellata a morte dal marito nella tarda mattinata di mercoledì 18 marzo. Sul posto i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso, polizia e vigili del fuoco. L'uomo è stato arrestato.

Notizie dal mondo. Continua a preoccupare l'epidemia di meningite acuta che ha colpito un paese europeo. Sono una ventina i casi registrati in pochi giorni e due i morti: uno studente dell'università locale e una studentessa della scuola secondaria. La malattia sta colpendo prevalentemente giovani e studenti. Individuata una discoteca come centro del focolaio.

Lo spettacolo. La giuria degli Academy Awards ha premiato “Una battaglia dopo l'altra” di Paul Thomas Anderson come Miglior Film. Partito tra i favoriti con 13 nomination, la pellicola dal cast stellare ha conquistato l’Oscar facendo finalmente ottenere al suo regista e sceneggiatore il premio più ambito di Hollywood, che aveva inseguito negli anni.

Lo sport. In Champions League infortunio choc per Noa Lang. L’esterno, oggi al Galatasaray, è andato a sbattere contro i cartelloni pubblicitari a fondo campo tagliandosi il dito. Dovrà sottoporsi a intervento chirurgico.







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