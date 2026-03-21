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Dagli Oscar al Medio Oriente, quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Cronaca

L'appuntamento settimanale con il quiz di Sky TG24 sui fatti degli ultimi giorni. Mettiti alla prova e scopri quanto sei informato

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Guerra in Medio Oriente (SPECIALE). Donald Trump ha minacciato di voler distruggere il sito petrolifero di South Pars/North Dome, condiviso tra Iran e Qatar, che rappresenta la più grande riserva di gas naturale al mondo. Intanto, dopo che l’Iran ha minacciato di minare lo stretto di Hormuz, si è ripreso a parlare delle cacciamine, le imbarcazioni che servono a liberare le acque dalle mine. Quelle americane, però, in questo momento non sono presenti nell’area. 

 

La guerra in Iran ha fatto salire alle stelle il prezzo di benzina e diesel nelle ultime settimane. Immediato l'intervento del Consiglio dei ministri, che ha approvato il decreto carburanti che prevede il taglio delle accise dal 19 marzo. 

 

Tra i fatti di cronaca italiana, un nuovo caso di femminicidio. Vittima una donna di 42 anni che è stata accoltellata a morte dal marito nella tarda mattinata di mercoledì 18 marzo. Sul posto i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso, polizia e vigili del fuoco. L'uomo è stato arrestato.

 

Notizie dal mondo. Continua a preoccupare l'epidemia di meningite acuta che ha colpito un paese europeo. Sono una ventina i casi registrati in pochi giorni e due i morti: uno studente dell'università locale e una studentessa della scuola secondaria. La malattia sta colpendo prevalentemente giovani e studenti. Individuata una discoteca come centro del focolaio.

 

Lo spettacolo. La giuria degli Academy Awards ha premiato “Una battaglia dopo l'altra” di Paul Thomas Anderson come Miglior Film. Partito tra i favoriti con 13 nomination, la pellicola dal cast stellare ha conquistato l’Oscar facendo finalmente ottenere al suo regista e sceneggiatore il premio più ambito di Hollywood, che aveva inseguito negli anni.

 

Lo sport. In Champions League infortunio choc per Noa Lang. L’esterno, oggi al Galatasaray, è andato a sbattere contro i cartelloni pubblicitari a fondo campo tagliandosi il dito. Dovrà sottoporsi a intervento chirurgico.



Verifica quanto sei preparato sui fatti della settimana con il News Quiz di SkyTg24

 

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