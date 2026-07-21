La difesa di Mario Roggero, il gioielliere in carcere dal 17 luglio per scontare una condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo, ha presentato un'istanza anche al Tribunale di sorveglianza di Milano per chiedere il differimento della pena del gioielliere e ottenerne la scarcerazione in attesa della definizione della domanda di grazia già presentata dalla moglie.