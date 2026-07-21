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Caso Roggero, istanza di differimento pena anche al tribunale di Sorveglianza di Milano

Cronaca

I legali del gioielliere di Grinzane Cavour hanno presentato anche al tribunale di sorveglianza di Milano l'istanza di differimento della pena

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La difesa di Mario Roggero, il gioielliere in carcere dal 17 luglio per scontare una condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo, ha presentato un'istanza anche al Tribunale di sorveglianza di Milano per chiedere il differimento della pena del gioielliere e ottenerne la scarcerazione in attesa della definizione della domanda di grazia già presentata dalla moglie.

Atti inviati a Torino

Secondo quanto si apprende, dopo avere saputo della trasmissione degli atti da Torino a Milano, la sera del 20 luglio il legale ha inviato una Pec ai magistrati milanesi reiterando l'istanza di differimento della pena. Oggi  l'Ufficio di sorveglianza milanese ha restituito gli atti a Torino, ritenendo che la competenza resti nel capoluogo piemontese poiché l'istanza era stata presentata quando il 72enne era ancora in stato di libertà. 

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