I legali del gioielliere di Grinzane Cavour hanno presentato anche al tribunale di sorveglianza di Milano l'istanza di differimento della pena
La difesa di Mario Roggero, il gioielliere in carcere dal 17 luglio per scontare una condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo, ha presentato un'istanza anche al Tribunale di sorveglianza di Milano per chiedere il differimento della pena del gioielliere e ottenerne la scarcerazione in attesa della definizione della domanda di grazia già presentata dalla moglie.
Atti inviati a Torino
Secondo quanto si apprende, dopo avere saputo della trasmissione degli atti da Torino a Milano, la sera del 20 luglio il legale ha inviato una Pec ai magistrati milanesi reiterando l'istanza di differimento della pena. Oggi l'Ufficio di sorveglianza milanese ha restituito gli atti a Torino, ritenendo che la competenza resti nel capoluogo piemontese poiché l'istanza era stata presentata quando il 72enne era ancora in stato di libertà.