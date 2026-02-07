L'appuntamento settimanale con il quiz di SkyTg24 sui fatti degli ultimi giorni. Mettiti alla prova e scopri quanto sei informato

Al via le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 (SPECIALE) e, con esse, i controlli antidoping tra gli atleti. Sospesa dalle competizioni l'azzurra Rebecca Passler dopo essere stata trovata positiva al letrozolo, un inibitore dell'aromatasi, durante un controllo out of competition. E a propositi di giochi olimpici, nei giorni scorsi ha attirato l’attenzione una nota star della musica internazionale comparsa a Gallarate, a sorpresa, tra i tedofori ufficiali.

Si sono svolti in Oman i negoziati nucleari tra Stati Uniti e Iran: “Sono grato ai nostri fratelli omaniti per aver predisposto tutti gli accordi necessari", aveva scritto nei giorni scorsi il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi.

Intanto l'amministrazione Trump ha ritirato da Minneapolis un gran numero di agenti federali per l'immigrazione. La decisione, annunciata dal responsabile della politica di frontiera Tom Homan, arriva a una settimana dalla morte di Alex Pretti, ucciso durante un’operazione dell’Ice, episodio che ha innescato proteste e critiche alla gestione della sicurezza.

Parlando di numeri, in Italia - in base ai dati aggiornati a marzo 2025 - sono 108.963 i carabinieri in servizio. Un gap di oltre 10mila agenti, considerando che la legge prevede un organico pari a 120.956.

E ancora Trump: il presidente americano ha accusato una grande azienda Usa di discriminare i dipendenti bianchi. La Equal Employment Opportunity Commission, ovvero la commissione per le pari opportunità che sta lavorando per smantellare le politiche sulla diversità, ha deciso di aprire un'indagine.

Curiosità. Il primo assegno emesso da Apple e firmato da Steve Jobs è stato battuto all’asta per una cifra da capogiro, ben oltre le previsioni. Datato 16 marzo 1976, è intestato al designer Howard Cantin per il lavoro sulla scheda madre dell'Apple-1.

Infine, bellezze canine. Un dobermann di 4 anni si è aggiudicato il titolo di cane più bello del mondo alla mostra canina del Westminster Kennel Club, negli Stati Uniti. A conquistare i giudici è stata la posa maestosa che l’animale ha assunto nell’ultimo round di valutazione, quando ha sfilato insieme agli altri finalisti al Madison Square Garden di New York.

Verifica quanto sei preparato sui fatti della settimana con il News Quiz di SkyTg24