Il colosso dell'abbigliamento sportivo Nike è finito nel mirino dell'amministrazione di Donald Trump a causa del trattamento riservato ai propri dipendenti bianchi. Succede infatti che la Equal Employment Opportunity Commission, ovvero la commissione per le pari opportunità che sotto il presidente americano sta lavorando per smantellare le politiche sulla diversità, abbia deciso di aprire un'indagine nei confronti di Nike proprio per discriminazione nei confronti dei suoi dipendenti di pelle bianca. A segnalarlo è il New York Times, secondo cui la commissione, in particolare, si starebbe concentrando su una serie di "accuse sistemiche di discriminazione razziale intenzionale legate ai programmi di diversità, equità e inclusione" nei confronti dei dipendenti bianchi dell'azienda.

L'indagine

In particolare, la commissione sta indagando per accertare se Nike abbia volontariamente discriminato i dipendenti e i candidati bianchi, anche prendendoli di mira in modo proporzionato nell'ambito dei licenziamenti. All'azienda la commissione ha chiesto una serie di informazioni risalenti al 2018 in merito a licenziamenti e promozioni e su programmi di sviluppo professionale riservati a "determinate etnie".