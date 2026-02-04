Il Presidente intende installare nel cuore della città la replica del monumento abbattuto a Baltimora nel 2020. Come riporta il Washington Post: "L'obiettivo è rimodellare il complesso e celebrare il famoso esploratore" ascolta articolo

Donald Trump intende installare una statua di Cristoforo Colombo fuori dalla Casa Bianca con l'obiettivo di rimodellare il complesso presidenziale e celebrare il famoso esploratore. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti.

Una ricostruzione del monumento di Reagan Secondo il Washington Post, l'opera è una ricostruzione fedele del monumento che fu inaugurato da Ronald Reagan a Baltimora e che, nel 2020, venne abbattuto e gettato in mare dai manifestanti durante le proteste del movimento Black Lives Matter. Secondo quanto riportato dal giornale, un gruppo di imprenditori e politici italoamericani ha recuperato i frammenti dal porto, finanziandone il restauro con fondi privati e federali. Bill Martin, tra i promotori dell'iniziativa, ha confermato che la statua è pronta a lasciare un magazzino nel Maryland per essere consegnata all'amministrazione Trump nelle prossime settimane.

Il Columbus Day La mossa segna una netta inversione di tendenza rispetto alla presidenza Biden, che nel 2021 fu il primo a riconoscere ufficialmente l'Indigenous Peoples' Day. Se per i critici Colombo rappresenta l'inizio della colonizzazione e dello sfruttamento, per l'attuale amministrazione è un pilastro della civiltà occidentale. "Alla Casa Bianca, Cristoforo Colombo è un eroe", ha dichiarato il portavoce Davis Ingle. "E continuerà a essere onorato come tale dal Presidente Trump". D Secondo il Washington Post, dietro la celebrazione dell'"eroe americano originale" - come Trump ha definito l'esploratore genovese in un recente proclama - si cela anche una precisa strategia elettorale. Il Presidente non ha fatto mistero di voler blindare il consenso della comunità italoamericana, un blocco sociale storicamente influente. "Siamo tornati, italiani. Amiamo gli italiani", ha esclamato Trump durante la firma del documento, ricordando esplicitamente agli elettori il suo impegno per le celebrazioni del Columbus Day in vista delle prossime elezioni di metà mandato.