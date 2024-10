Negli Stati Uniti, dal 12 al 15 ottobre, si festeggia il Columbus Day, ricorrenza annuale in ricordo della scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo. Un'occasione di festa e per ricoleggarsi alle proprie radici soprattutto per le comunità italoamericane, che culmina nella parata sulla fifth avenue che attira centinaia di migliaia di visitatori