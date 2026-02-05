Forze dell’ordine, ecco quanti sono gli agenti in servizio in Italia

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Forze dell’ordine, quanti sono gli agenti in servizio in Italia e cosa prevede la legge

Cronaca

L’Italia non è tra i Paesi europei che hanno meno agenti in rapporto alla popolazione. Tuttavia, rispetto agli organici teorici previsti dalla legge, le persone in servizio tra carabinieri, polizia di stato e guardia di finanza sono di meno. Anche di questo si è parlato a Numeri, l’approfondimento di Sky TG24, nella puntata del 4 febbraio

ascolta articolo

Gli organici delle forze dell’ordine che hanno il compito di controllare il territorio e contrastare la criminalità – che comprendono carabinieri, polizia di stato, guardia di finanza – sono in calo. Questo anche per via del blocco del turnover che ha interessato il nostro Paese nel corso degli ultimi anni: in altre parole, prima del 2019 non tutti gli agenti che andavano in pensione venivano sostituiti. Tutto ciò ha causato un calo dei numeri. In realtà, facendo il confronto con il resto d’Europa, non siamo tra i Paesi che hanno meno agenti di polizia in rapporto alla popolazione. Rispetto agli organici teorici previsti dalla legge, però, gli agenti in servizio sono inferiori. Anche di questo si è parlato a Numeri, l’approfondimento di Sky TG24, nella puntata del 4 febbraio.

L’organico dei carabinieri

Guardando all’organico dei carabinieri, le persone realmente in servizio - in base ai dati aggiornati a marzo 2025 - sono 108.963 mentre quelle previste dalla legge sono 120.956. Il gap in questo caso è di oltre 10mila agenti. 

Vedi anche

Decreto Sicurezza, le misure dal fermo preventivo allo ‘scudo’ penale
Organico carabinieri

L’organico della polizia di stato

Guardando all’organico della polizia di stato, in questo caso con i dati aggiornati al 31 dicembre 2024, le persone realmente in servizio sono 92.687 mentre quelle previste dalla legge sono 103.730. Anche qui mancano circa 10mila agenti impegnati in funzioni di polizia.

Organico polizia di stato

Il recupero

C’è da dire, comunque, che nel corso degli ultimi anni c’è stato un recupero e vari governo hanno investito risorse per accelerare le assunzioni, anche oltre il ritmo dei pensionamenti. Tra ottobre 2022 e luglio 2025, secondo i dati del ministero dell’Interno, sono stati assunti 4.091 agenti in più rispetto al turnover ordinario. C’è stato, quindi, un recupero ma siamo ancora sotto rispetto agli organici previsti dalla legge.

Vedi anche

La Guida: La sicurezza e la pancia del paese
Grafiche Numeri

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24

FOTOGALLERY

1/11
Cronaca

Le città più sicure per le nomadi digitali: Venezia al primo posto

Sempre più donne scelgono di lavorare da remoto, abbracciando la libertà di viaggiare e costruire la propria carriera senza vincoli geografici. Holidu, il portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza tra i più noti d’Europa, ha realizzato uno studio sulle città più sicure al mondo per lavoratrici nomadi digitali. Il Portogallo si conferma tra i paesi più sicuri. Al primo posto in Europa spicca Venezia col 78,69% delle donne che si sentono a proprio agio nel camminare da sole

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Maltempo, ancora piogge da Nord a Sud. Allerta gialla in 9 regioni

Cronaca

Prosegue l'ondata di maltempo che da giorni sta investendo l'Italia. La Protezione civile ha...

Forze dell’ordine, ecco quanti sono gli agenti in servizio in Italia

Cronaca

L’Italia non è tra i Paesi europei che hanno meno agenti in rapporto alla popolazione. Tuttavia,...

Agguato nel Napoletano, 51enne ucciso a colpi di pistola ad Arzano

Cronaca

Ferito a un braccio 25enne che era con la vittima: non è in pericolo di vita. Indagano i...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 febbraio: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo le correzioni del Quirinale al...

16 foto

Addio a Corrado Carnevale, il giudice “ammazzasentenze”

Cronaca

Morto all'età di 95 anni a Roma, è stato uno dei magistrati più potenti, controversi e discussi...

Cronaca: i più letti