Forze dell’ordine, ecco quanti sono gli agenti in servizio in Italia

Gli organici delle forze dell’ordine che hanno il compito di controllare il territorio e contrastare la criminalità – che comprendono carabinieri, polizia di stato, guardia di finanza – sono in calo. Questo anche per via del blocco del turnover che ha interessato il nostro Paese nel corso degli ultimi anni: in altre parole, prima del 2019 non tutti gli agenti che andavano in pensione venivano sostituiti. Tutto ciò ha causato un calo dei numeri. In realtà, facendo il confronto con il resto d’Europa, non siamo tra i Paesi che hanno meno agenti di polizia in rapporto alla popolazione. Rispetto agli organici teorici previsti dalla legge, però, gli agenti in servizio sono inferiori. Anche di questo si è parlato a Numeri, l’approfondimento di Sky TG24, nella puntata del 4 febbraio.