Forze dell’ordine, ecco quanti sono gli agenti in servizio in Italia

L’Italia non è tra i Paesi europei che hanno meno agenti in rapporto alla popolazione. Tuttavia, rispetto agli organici teorici previsti dalla legge, le persone in servizio tra carabinieri, polizia di stato e guardia di finanza sono di meno. Anche di questo si è parlato a Numeri, l’approfondimento di Sky TG24, nella puntata del 4 febbraio
Gli organici delle forze dell’ordine che hanno il compito di controllare il territorio e contrastare la criminalità – che comprendono carabinieri, polizia di stato, guardia di finanza – sono in calo. Questo anche per via del blocco del turnover che ha interessato il nostro Paese nel corso degli ultimi anni: in altre parole, prima del 2019 non tutti gli agenti che andavano in pensione venivano sostituiti. Tutto ciò ha causato un calo dei numeri. In realtà, facendo il confronto con il resto d’Europa, non siamo tra i Paesi che hanno meno agenti di polizia in rapporto alla popolazione. Rispetto agli organici teorici previsti dalla legge, però, gli agenti in servizio sono inferiori. Anche di questo si è parlato a Numeri, l’approfondimento di Sky TG24, nella puntata del 4 febbraio.
L’organico dei carabinieri
Guardando all’organico dei carabinieri, le persone realmente in servizio - in base ai dati aggiornati a marzo 2025 - sono 108.963 mentre quelle previste dalla legge sono 120.956. Il gap in questo caso è di oltre 10mila agenti.
L’organico della polizia di stato
Guardando all’organico della polizia di stato, in questo caso con i dati aggiornati al 31 dicembre 2024, le persone realmente in servizio sono 92.687 mentre quelle previste dalla legge sono 103.730. Anche qui mancano circa 10mila agenti impegnati in funzioni di polizia.
Il recupero
C’è da dire, comunque, che nel corso degli ultimi anni c’è stato un recupero e vari governo hanno investito risorse per accelerare le assunzioni, anche oltre il ritmo dei pensionamenti. Tra ottobre 2022 e luglio 2025, secondo i dati del ministero dell’Interno, sono stati assunti 4.091 agenti in più rispetto al turnover ordinario. C’è stato, quindi, un recupero ma siamo ancora sotto rispetto agli organici previsti dalla legge.
