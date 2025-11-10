Offerte Black Friday
peppe vessicchio funerali

Peppe Vessicchio, a Roma i funerali del direttore d’orchestra. FOTO

Cronaca fotogallery
9 foto
©Ansa

Le esequie si sono svolte nella chiesa dei Santi Angeli Custodi, nel quartiere della Capitale dove il Maestro viveva da anni. Per volere della famiglia l’ultimo saluto è avvenuto in forma strettamente privata. Presenti tra gli altri Lorella Cuccarini e Fiorella Mannoia

