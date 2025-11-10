Peppe Vessicchio, a Roma i funerali del direttore d’orchestra. FOTO
Le esequie si sono svolte nella chiesa dei Santi Angeli Custodi, nel quartiere della Capitale dove il Maestro viveva da anni. Per volere della famiglia l’ultimo saluto è avvenuto in forma strettamente privata. Presenti tra gli altri Lorella Cuccarini e Fiorella Mannoia
- Questo pomeriggio si sono svolti i funerali di Peppe Vessicchio, il direttore d'orchestra che ha rappresentato uno dei volti più amati della musica italiana, grazie anche alla sua assidua presenza sul podio del Festival di Sanremo.
- L’ultimo saluto al Maestro, storico direttore d’orchestra, è avvenuto alla Chiesa degli Angeli Custodi in Piazza Sempione, a Roma. Il rito si è tenuto in forma privata, come voluto dalla famiglia.
- Un addio raccolto, nel silenzio e nell'affetto dei suoi cari, nella chiesa del quartiere romano dove Vessicchio viveva da anni. Numerose persone si sono radunate per dare l’ultimo saluto al Maestro, scomparso lo scorso 8 novembre.
- Peppe Vessicchio, 69 anni, è morto sabato scorso all'ospedale San Camillo di Roma, stroncato da una polmonite interstiziale precipitata rapidamente.
- Sul Municipio, di fronte alla chiesa, è stato appeso uno striscione con la scritta “Ciao Maestro”. Davanti all’ingresso, tante corone di fiori, tra cui una rossa con la scritta “Amici”.
- Tra le tante corone di fiori anche una bianca con il nome di Maria De Filippi.
- Tra i presenti alla cerimonia funebre anche la showgirl Lorella Cuccarini.
- In lacrime all'uscita dalla chiesa anche la cantante Fiorella Mannoia.
- Negli ultimi giorni, moltissimi i messaggi di cordoglio, dalle istituzioni, tra cui la premier Giorgia Meloni, ai protagonisti del mondo della musica e dello spettacolo. La famiglia ha chiesto "riserbo" e ha optato per una cerimonia funebre in forma strettamente privata.