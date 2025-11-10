Roma, i funerali di Peppe Vessicchio a Montesacro

Il feretro del maestro Peppe Vessicchio, storico direttore d’orchestra, è arrivato alla Chiesa degli Angeli Custodi in Piazza Sempione, a Roma. Il rito si è tenuto in forma privata, come voluto dalla famiglia. Numerose persone si sono radunate per dare l’ultimo saluto al maestro, scomparso lo scorso 8 novembre. Sul Municipio, di fronte alla chiesa, è stato appeso uno striscione con la scritta “Ciao Maestro”. Davanti all’ingresso, tante corone di fiori: una bianca con il nome di Maria De Filippi e una rossa con la scritta “Amici”. Negli ultimi giorni, moltissimi i messaggi di cordoglio, dalle istituzioni, tra cui la premier Giorgia Meloni, ai protagonisti del mondo della musica e dello spettacolo

I funerali si sono tenuti nella Chiesa dei Santi Angeli Custodi, nel cuore di Montesacro, il quartiere romano dove il celebre direttore d'orchestra viveva da anni. L'ultimo saluto a una delle figure più amate e riconoscibili del Festival di Sanremo ha riunito parenti, amici e numerosi protagonisti del mondo della musica e della televisione. Tra i presenti: Valerio Scanu, da lui diretto nella vittoria sanremese, Fiorella Mannoia, Lorella Cuccarini insieme al marito Silvio Testi, Rudy Zerbi, Gianni Mazza, Pinuccio Pirazzoli, Rossella Brescia, Enrico Melozzi e i coreografi Veronica e Giuliano Peparini.