Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Milano-Cortina, Mattarella dà il tricolore ai portabandiera

Cronaca

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato il tricolore ai portabandiera italiani in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. La cerimonia si è svolta a poco più di un mese dall’apertura dei Giochi, in programma dal 6 al 22 febbraio. Le Olimpiadi comprenderanno oltre cento eventi in diverse discipline e sedi del Nord Italia. Le Paralimpiadi seguiranno nel mese di marzo.

Prossimi video

Milano-Cortina, Mattarella dà il tricolore ai portabandiera

Cronaca

I titoli di Sky Tg24 del 22 dicembre, edizione delle 19

Cronaca

Processo Sula, genitori Ilaria in aula "in casa non c'è più vita"

Cronaca

Napoli, protesta dei tifosi contro divieto trasferte

Cronaca

Milano, 15enne rapinato e sequestrato per un'ora, 4 arresti

Cronaca

L'influenza stagionale mette a dura prova il Natale

Cronaca