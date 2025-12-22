Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato il tricolore ai portabandiera italiani in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. La cerimonia si è svolta a poco più di un mese dall’apertura dei Giochi, in programma dal 6 al 22 febbraio. Le Olimpiadi comprenderanno oltre cento eventi in diverse discipline e sedi del Nord Italia. Le Paralimpiadi seguiranno nel mese di marzo.
Milano-Cortina, Mattarella dà il tricolore ai portabandiera
