Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

L'appuntamento settimanale con il quiz di Sky TG24 sui fatti degli ultimi giorni. Mettiti alla prova e scopri quanto sei informato

Brusco stop al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, dopo la mancata concessione del visto di legittimità. Le motivazioni saranno rese note entro 30 giorni. Alla decisione sono seguite dure repliche da parte della premier Giorgia Meloni e del ministro delle Infrastrutture e trasporti Matteo Salvini.

Tra la cronaca italiana riflettori puntati sul Caso Garlasco, con il padre di Andrea Sempio che è stato iscritto nel registro degli indagati nell’ambito di un’indagine della Procura di Brescia.

Il sindaco di Crotone ha dato le dimissioni. Vincenzo Voce si è dimesso a seguito di un episodio che lo ha coinvolto di recente: "Le istituzioni devono essere sempre esempio di equilibrio e rispetto, valori che oggi intendo riaffermare presentando le mie dimissioni", ha dichiarato in un comunicato pubblicato sul sito del Comune.

Guerra in Ucraina (LIVE). Secondo il Financial Times, è saltato l'incontro previsto tra Trump e Putin in cui i due leader avrebbero dovuto discutere dell'ipotesi di cessate il fuoco in Ucraina. La decisione di cancellare il vertice, riferisce il quotidiano, è stata presa dopo una telefonata tesa tra i capi della diplomazia dei due Paesi, Marco Rubio e Sergei Lavrov.

C’è chi intanto si mette ai ripari, programmando importanti investimenti - oltre 1 miliardo di euro - nella ristrutturazione e nell'ampliamento di bunker sotterranei costruiti ai tempi della Guerra fredda e poi trasformati in depositi e cantine, per timore di possibili azioni militari da parte della Russia

I Caraibi fanno i conti con i danni e le vittime causati dal passaggio dell’ultimo uragano. Le Nazioni Unite parlano di una distruzione "senza precedenti". Dopo il suo passaggio, l'uragano - sceso a categoria 3 - ha colpito le isole di Cuba e Hispaniola, lasciando ad Haiti una scia di 20 morti e puntando verso le Bahamas.

L’Australia piange la morte di un giovane 17enne che ha perso la vita dopo essere stato colpito da un palla nel corso di un allenamento. La vittima, Ben Austin ha perso la vita prima di una partita locale a Melbourne lo scorso mercoledì. Indossava un casco, ma secondo quanto riferito non portava il paracollo.

Addio al celebre sassofonista napoletano James Senese. Scomparso all'età di 80 anni, era ricoverato per un'infezione polmonare dallo scorso 24 settembre nel reparto di Terapia Intensiva dell'ospedale Cardarelli.

Lo sport. Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus. L'ex commissario tecnico della Nazionale ha firmato un contratto dopo l'esonero di Igor Tudor.







Verifica quanto sei preparato sui fatti della settimana con il News Quiz di Sky TG24