Australia, 17enne muore colpito da palla durante allenamento cricket

In Australia i giocatori di cricket sono in lutto dopo la morte di un atleta di 17 anni durante gli allenamenti, colpito da una palla lanciata con un dispositivo chiamato 'wanger'. La vittima, Ben Austin ha perso la vita prima di una partita locale di T20 a Melbourne lo scorso mercoledì. Indossava un casco, ma secondo quanto riferito non portava il paracollo. L'episodio ha riportato alla mente il caso del campione di cricket Phillip Hughes, morto nel 2014 dopo essere stato colpito al collo da una palla durante una partita del campionato nazionale Sheffield Shield.

Il lutto osservato dalla squadre di cricket australiane

Venerdì le squadre di Victoria e Tasmania hanno esposto le mazze da cricket in segno di rispetto, indossato fasce nere al braccio e osservato un minuto di silenzio mentre l'immagine di Ben Austin veniva proiettata su un maxi schermo, prima di riprendere la partita del campionato nazionale a Melbourne. Stesse scene si sono verificate a Perth, dove il Western Australia affrontava il South Australia. A Mumbai, sia l'India che l'Australia hanno indossato fasce nere durante la semifinale della Coppa del Mondo femminile di giovedì. "Grazie alla squadra indiana per essersi unita a noi nell'indossare le fasce nere in omaggio a Ben Austin, un giovane di Melbourne che ha tragicamente perso la vita giocando al gioco che tutti amiamo", ha dichiarato la squadra australiana. Fiori e mazze da cricket sono stati deposti presso il Ferntree Gully Cricket Club, dove è avvenuto l'incidente. "È motivo di orgoglio rendersi conto di quanto sia unita la comunità del cricket e di quanto ci prendiamo cura gli uni degli altri", ha detto Nick Cummins, direttore di Cricket Victoria. "Non serve molta immaginazione per mettersi nei panni della famiglia Austin". La morte di Austin ha avuto risonanza a livello globale: i Barmy Army inglesi hanno condiviso una pagina GoFundMe creata per aiutare la famiglia. "Riposa in pace, Ben Austin, non sarai mai dimenticato", ha scritto il gruppo ufficiale di tifosi, che questo mese si recherà in Australia per la serie di test match degli Ashes.