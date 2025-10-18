Quante ne sai sulle notizie della settima?

L'appuntamento settimanale con il quiz di SkyTg24 sui fatti degli ultimi giorni. Mettiti alla prova e scopri quanto sei informato

A più di una settimana dall’annuncio della pace tra Israele e Hamas, la questione rimane centrale (LIVE). Al centro dell’attenzione gli ostaggi rilasciati negli scorsi giorni, che erano stati rapiti nell’attacco del 7 ottobre 2023 durante il Supernova festival. L’accordo di pace, firmato a Sharm el Sheikh, ha visto la partecipazione di Donald Trump e di altri leader politici.

Dopo la firma dell'accordo di pace tra Israele e Hamas, la Farnesina ha nominato il nuovo inviato speciale dell'Italia per la ricostruzione di Gaza, come annunciato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Mentre il mondo della moda dice addio a Cesare Paciotti, imprenditore e fondatore del celebre marchio di calzature che porta il suo nome, scomparso improvvisamente nella sua casa di Civitanova Alta, continuano i lavori per mettere a punto la Legge di Bilancio 2026, che pone particolare attenzione a ospedali e Servizio Sanitario Nazionale.

Lo sport. L'Italia ha battuto Israele nelle qualificazioni per i Mondiali, assicurandosi un posto ai playoff. Gli Azzurri sono secondi nel gruppo I a 15 punti, 6 in più di Israele alla quale resta una sola partita da giocare.

Fiocco rosa per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Il 15 ottobre è nata la loro primogenita; ad annunciare il lieto evento è stato il neo papà che, postando le prime foto della bimba, ha scritto: "Tu piccolina non lo sai ancora, ma la tua mamma è la donna più forte del mondo… vi amo!".

Infine, una curiosità. Il portale specializzato TUI Musement ha stilato la classifica delle città europee più ambite per le vacanze brevi.

Verifica quanto sei preparato sui fatti della settimana con il News Quiz di SkyTg24