Addio a Cesare Paciotti, imprenditore dell’eccellenza calzaturiera. Aveva 67 anni

Cronaca
L’imprenditore, creatore del marchio che porta il suo nome, ha reso celebre nel mondo il distretto di Civitanova Marche. Colto da un malore improvviso, è deceduto nella sua casa, dove i soccorsi non hanno potuto fare nulla per salvarlo

È morto all’età di 67 anni Cesare Paciotti, imprenditore e fondatore del celebre marchio di calzature che porta il suo nome. Paciotti è deceduto nella sua abitazione di Civitanova Alta, colto da un malore improvviso. Inutili i tentativi dei soccorsi, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Lo riferisce il Corriere Adriatico spiegando che il dramma è avvenuto attorno alle 19 di domenica.

Celebre per le scarpe col tacco a forma di pugnale

L'azienda che guidava era stata fondata nel 1948 dai suoi genitori Giuseppe e Cecilia Paciotti. Negli anni Ottanta, il figlio Cesare prende le redini dell’azienda di calzature artigianali che era stata fondata a Civitanova Marche e la ribattezza con il proprio nome, Cesare Paciotti. Figura di spicco dell’imprenditoria marchigiana, lo stilista è stato uno dei protagonisti nel far conoscere al mondo il distretto calzaturiero di Civitanova Marche, trasformandolo in un punto di riferimento internazionale per stile, qualità e artigianalità. Con il suo lavoro e la sua visione ha contribuito a portare l’eccellenza delle calzature made in Italy sulle passerelle e nei mercati globali. Lo stilista aveva creato un brand simbolo della moda, celebre in tutto il mondo per le scarpe con il caratteristico tacco a forma di pugnale.

