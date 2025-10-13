Addio a Cesare Paciotti, imprenditore dell’eccellenza calzaturiera

È morto all’età di 67 anni Cesare Paciotti, imprenditore e fondatore del celebre marchio di calzature che porta il suo nome. Paciotti è deceduto nella sua abitazione di Civitanova Alta, colto da un malore improvviso. Inutili i tentativi dei soccorsi, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Lo riferisce il Corriere Adriatico spiegando che il dramma è avvenuto attorno alle 19 di domenica.

Celebre per le scarpe col tacco a forma di pugnale

L'azienda che guidava era stata fondata nel 1948 dai suoi genitori Giuseppe e Cecilia Paciotti. Negli anni Ottanta, il figlio Cesare prende le redini dell’azienda di calzature artigianali che era stata fondata a Civitanova Marche e la ribattezza con il proprio nome, Cesare Paciotti. Figura di spicco dell’imprenditoria marchigiana, lo stilista è stato uno dei protagonisti nel far conoscere al mondo il distretto calzaturiero di Civitanova Marche, trasformandolo in un punto di riferimento internazionale per stile, qualità e artigianalità. Con il suo lavoro e la sua visione ha contribuito a portare l’eccellenza delle calzature made in Italy sulle passerelle e nei mercati globali. Lo stilista aveva creato un brand simbolo della moda, celebre in tutto il mondo per le scarpe con il caratteristico tacco a forma di pugnale.