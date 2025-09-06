Cortei per il Leoncavallo a Milano, in corso raduno antagonisti. FOTO

Intorno alle 13 è partito il primo corteo da piazza Duca D'Aosta, davanti alla Stazione Centrale. I manifestanti si sono mossi al grido "dentro la città dei padroni, dieci cento mille occupazioni". Come previsto, alle 15 anche il secondo gruppo da Porta Venezia ha iniziato a procedere, l'obiettivo è raggiungere piazza Duomo