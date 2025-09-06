Cortei per il Leoncavallo a Milano, in corso raduno antagonisti. FOTO

Cortei per il Leoncavallo a Milano, in corso il raduno degli antagonisti. FOTO
Intorno alle 13 è partito il primo corteo da piazza Duca D'Aosta, davanti alla Stazione Centrale. I manifestanti si sono mossi al grido "dentro la città dei padroni, dieci cento mille occupazioni". Come previsto, alle 15 anche il secondo gruppo da Porta Venezia ha iniziato a procedere, l'obiettivo è raggiungere piazza Duomo
- È partito alle 13 il primo dei due cortei di protesta per lo sgombero del centro sociale Leoncavallo a Milano. I manifestanti si sono mossi al grido "dentro la città dei padroni, dieci cento mille occupazioni". Al corteo partecipano in strada almeno 5mila persone. Partito da piazza Duca D'Aosta ha imboccato via Galvani diretto in via Melchiorre Gioia. per unirsi al secondo corteo partito alle 15 da Porta Venezia
- Termina in piazza Duomo il percorso del corteo Giù le mani dalla città indetto dopo lo sgombero del Leoncavallo. Nonostante agli organizzatori questa mattina sia stato notificato il divieto di arrivare davanti alla cattedrale, il percorso postato sui social del centro sociale milanese indica come punto d'arrivo piazza Duomo
- Un blitz con fumogeni e uno striscione con la scritta "Questa città di chi pensate che sia? Casa, reddito cittadinanza per tutti" è stato realizzato da un gruppo di antagonisti del Lambretta nella zona di via Watteau, dove si trova la ormai ex sede del Leoncavallo sgomberato lo scorso 21 agosto e ancora presidiato dalle forze dell'ordine
- All'altezza di via Melchiorre Gioia i partecipanti al primo dei due cortei sono entrati nel cantiere del "Pirellino", tra le opere al centro delle inchieste sull'urbanistica, lanciando slogan contro il Comune di Milano e Manfredi Catella, manager indagato dalla Procura di Milano per presunti abusi edilizi. L'irruzione, pacifica e simbolica, è avvenuta sotto gli occhi della forze dell'ordine, che sono in testa e in coda al corteo.
- I manifestanti sono saliti in cima al cantiere, sopra la grande pubblicità che campeggia sull'incrocio con Melchiorre Gioia, utilizzando le stesse scale di cantiere che si trovano a lato. Gli attivisti hanno acceso fumogeni e lanciato petardi, mentre i manifestanti in strada, tra canti e balli hanno invocato agli altoparlanti dei furgoni "spazi pubblici non speculazione edilizia". Poi hanno raggiunto tra gli applausi dei presenti i bastioni di Porta Venezia per dare il via al secondo corteo
- Anche il premio Oscar Gabriele Salvatores ha dato l'adesione alla manifestazione indetta dopo lo sfratto esecutivo del 21 agosto. "È importante esserci per il Leoncavallo e per dare il segnare che non siamo pecore che seguono una cosa, che c'è anche altra gente"
- "Siamo una banda di cazzoni ma con senso civico" Bebo Storti ha spiegato così la presenza al corteo per il Leoncavallo con gli altri del gruppo The Comedians, ovvero Paolo Rossi, Claudio Bisio, Gigi Alberti, Antonio Catania e Renato Sarti. Sono insieme pronti a sfilare con lo striscione con scritto proprio The Comedians, titolo dello spettacolo diretto da Gabriele Salvatores che ottenne grande successo nel 1985. "È importante essere qui per parlare del Leoncavallo e dell'atto disgustoso che hanno fatto" ovvero lo sgombero del 21 agosto.
- Daniele Farina storico portavoce del Leoncavallo ha lanciato un appello: "se ci siete manifestatevi per comprare la sede via Watteau, se ci sono imprenditori illuminati che vengano avanti". Tra gli striscioni del corteo uno recita, "Leoncavallo il Sogno alternativo" e "Contro i padroni della città, Leoncavallo 50 anni ancora". Tra i politici sfilano Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana e il segretario del Pd di Milano Alessandro Capelli, oltre al presidente di Anpi Milano Primo Minelli
- "Nessuna preoccupazione" sulla manifestazione in corso per il Leoncavallo perchè "siamo convinti che ogni manifestazione di pensiero si svolgerà con senso di responsabilità da parte di tutti". È quanto ha affermato a margine del Forum Teha di Cernobbio il ministro degli Interni Matteo Piantedosi