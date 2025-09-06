Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Cortei per il Leoncavallo a Milano, in corso il raduno degli antagonisti. FOTO

Cronaca fotogallery
10 foto
©Ansa

Intorno alle 13 è partito il primo corteo da piazza Duca D'Aosta, davanti alla Stazione Centrale. I manifestanti si sono mossi al grido "dentro la città dei padroni, dieci cento mille occupazioni". Come previsto, alle 15 anche il secondo gruppo da Porta Venezia ha iniziato a procedere, l'obiettivo è raggiungere piazza Duomo

Cronaca: Ultime Gallery

Cortei per il Leoncavallo a Milano, in corso raduno antagonisti. FOTO

Cronaca

Intorno alle 13 è partito il primo corteo da piazza Duca D'Aosta, davanti alla Stazione...

10 foto

Giorgio Armani, aperta a Milano la camera ardente. FOTO

Cronaca

Una lunga coda si è formata all’esterno dell’Armani Teatro già dalle prime ore del mattino, con...

22 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 settembre: la rassegna stampa

Cronaca

Le aperture dei giornali si focalizzano sulla reazione di Putin dopo il vertice dei Volenterosi:...

16 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 settembre: la rassegna stampa

Cronaca

La morte di Giorgio Armani monopolizza le prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi. "Re...

16 foto

Funerali Emilio Fede, oggi l'ultimo saluto al giornalista a Milano

Cronaca

Le ceneri saranno portate a Mirabella Eclano (Avellino) nella cappella della famiglia De Feo,...

8 foto

video in evidenza

    Cronaca: Articoli correlati

    Meteo, resiste il caldo ma da martedì attesi temporali: ecco dove

    Cronaca

    L'estate settembrina dominerà ancora tutta l'Italia nelle prossime ore, fino a lunedì 8...

    Vibo Valentia, bimbo schiacciato da trave in un parco giochi: è grave

    Cronaca

    Il piccolo si trova in prognosi riservata dopo che ha riportato gravi lesioni interne. La Procura...

    Incidente in galleria, chiusa e poi riaperta A1 fra Bologna e Firenze

    Cronaca

    La causa è un incidente avvenuto al km 2 e 100, nel quale sono rimasti coinvolti un autobus,...