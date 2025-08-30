Le prime pagine dei quotidiani di oggi 30 agosto: la rassegna stampa di Sky TG24
Il conflitto in Medio Oriente, con la guerra che arriva a Gaza City, e quello in Ucraina, con la tensione sempre più alta tra Parigi e Mosca, occupano le aperture dei giornali. Spazio anche alla decisione di Donald Trump di togliere la protezione a Kamala Harris. In evidenza la Mostra del Cinema in corso a Venezia. Sui quotidiani sportivi, la prima vittoria del Milan in campionato
- “La guerra arriva a Gaza City”, è il titolo d’apertura sulla situazione in Medio Oriente. Sotto: “Kiev, lite Parigi-Mosca. Macron: Putin un orco, si prende gioco di Donald”. Nella foto, Warren Buffett: “Storia del più famoso investitore al mondo”
- Il titolo d’apertura sul Medio Oriente: “Gaza City è zona di guerra. Usa: niente visti ai palestinesi”. Al centro, la guerra russa in Ucraina: “Macron: ‘Putin è un orco’”. Di lato: “Siti sessisti, decine di denunce. Procure a caccia di gestori e iscritti”