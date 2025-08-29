Nuoto, le nuotatrici Pilato e Tarantino fermate a Singapore per furto

Le due atlete pugliesi, che si erano trattenute in vacanza dopo i Mondiali di nuoto che si sono svolti a Singapore, erano state fermate il 14 agosto. Grazie all'intervento dell'ambasciata italiana, sono state rilasciate dopo qualche ora. Pilato in un post su Instagram: "Non ho mai avuto intenzione di compiere gesti inadeguati"

Sono rientrate in Italia Benedetta Pilato e Chiara Tarantino, le due nuotatrici azzurre erano state fermate in aeroporto a Singapore con l'accusa di furto. Il loro rientro, avvenuto lo scorso 20 agosto, è stato possibile dopo l'intervento dell'ambasciata d'Italia e della Farnesina. La notizia è stata resa nota oggi.

L'intervento della Farnesina

Le due atlete pugliesi, 20 anni Pilato e 22 Tarantino, si erano trattenute in vacanza dopo i Mondiali di nuoto svoltisi proprio a Singapore. Erano state fermate il 14 agosto e, grazie all'intervento dell'Ambasciata italiana e della Farnesina sono state rilasciate dopo qualche ora. Hanno poi alloggiato in hotel fino al rientro in Italia. Il loro fermo era avvenuto in aeroporto, dove una telecamera di sorveglianza le avrebbe sorprese mentre infilavano in una borsa degli oggetti sottratti in un negozio.