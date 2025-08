Un forte terremoto ha scosso l'estremo oriente russo innescando un allarme tsunami in tutto il Pacifico, per onde fino a quattro metri. La scossa, tra le più forti mai registrate, ha colpito alle 8,24 locali (poco dopo la mezzanotte in Italia) al largo di Petropavlovsk, nella remota penisola della Kamchatka.

Mentre continuano le stragi nella Striscia di Gaza , sempre più Paesi membri delle Nazioni Unite hanno riconosciuto lo stato di Palestina ( MAPPA ). Tra questi non figura l’Italia, con la Premier Giorgia Meloni che ha ricevuto una lettera aperta firmata da 34 ex ambasciatori italiani, che chiedono l’immediato riconoscimento nazionale dello Stato di Palestina, definendolo “un atto politico necessario e urgente”.

Restando sulla politica estera, Donald Trump ha firmato un decreto per imporre dazi aggiuntivi ai prodotti brasiliani, "per far fronte alle recenti politiche, pratiche e azioni del governo brasiliano che costituiscono una minaccia insolita e straordinaria per la sicurezza nazionale, la politica estera e l'economia degli Stati Uniti", si legge nella nota della Casa Bianca.

Notizie dall’Italia. Il sindaco di una nota destinazione turistica balneare ha imposto il coprifuoco a mezzanotte e mezza per gli under 14. Un provvedimento che mira a evitare il traffico di monopattini e mezzi elettrici che mettono rischio l'incolumità degli stessi ragazzi ma anche di villeggianti e residenti.

E mentre una pasticceria in pieno centro cittadino ha applicato un sovrapprezzo di 10 centesimi per una brioche tagliata a metà, scatenando le polemiche, in un’altra regione è stato sottoscritto un accordo con cui si dà il via libera a un piano triennale che mira a potenziare l'uso del trasporto pubblico locale tra i ragazzi che frequentano corsi universitari, con mezzi gratis per gli studenti under 26.

Lo sport. L'Italia trionfa ai Mondiali di nuoto di Singapore con due medaglie d'oro . I podi azzurri di questa competizione salgono a 17.

Infine, una curiosità. Nei giorni scorsi i golosi di tutto il mondo hanno impugnato le forchette per celebrare il World Lasagna Day , la giornata interamente dedicata a uno degli intramontabili (e squisiti) piatti della tradizione culinaria italiana.

