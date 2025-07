Dazi Usa, Trump impone tariffe doganali del 50% contro il Brasile

Il presidente americano ha firmato un decreto per imporre tariffe aggiuntive. Nelle ultime settimane aveva minacciato di adottare questa misura come punizione per quella che ha definito una “caccia alle streghe” contro il suo alleato di estrema destra, l'ex presidente Jair Bolsonaro

Il presidente americano, Donald Trump, ha firmato un decreto per imporre dazi aggiuntivi del 40% ai prodotti brasiliani, portandoli ad un totale del 50% "per far fronte alle recenti politiche, pratiche e azioni del governo brasiliano che costituiscono una minaccia insolita e straordinaria per la sicurezza nazionale, la politica estera e l'economia degli Stati Uniti", si legge nella nota della Casa Bianca Nelle ultime settimane Trump aveva minacciato il Brasile di adottare questa misura come punizione per quella che ha definito una “caccia alle streghe” contro il suo alleato di estrema destra, l'ex presidente Jair Bolsonaro. "Costituiscono gravi violazioni dei diritti umani che hanno minato lo stato di diritto in Brasile", attacca la Casa Bianca. Bolsonaro, amico di Trump, è sotto processo accusato di aver tentato di sovvertire il risultato elettorale nel 2022. L'amministrazione Usa ha imposto sanzioni anche sul magistrato della Corte suprema che ha istruito il processo.