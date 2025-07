Dazi Trump, le richieste di aiuti delle categorie economiche

È proprio all'Europa che in primo luogo si è rivolto il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, chiedendo non solo di attuare da subito "un nuovo piano industriale straordinario per le imprese", ma propone anche di sforare il Patto di stabilità oltre che per le armi e la difesa, "anche per l'industria". L'accordo raggiunto non è certo soddisfacente. "Per noi tutto quello che è oltre allo zero è un problema", mette in chiaro Orsini, confermando le stime sull'impatto dei dazi per le imprese: "22,6 miliardi".