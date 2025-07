Mondiali nuoto Singapore, 2 ori azzurri: Pellacani-Santoro e Cerasuolo

Chiara Pellacani e Matteo Santoro sono i nuovi campioni del mondo del sincro misto dal trampolino tre metri: hanno regalato all’Italia la prima medaglia d’oro ai mondiali in corso a Singapore. In questa specialità dei tuffi il nostro Paese non aveva mai conquistato il primo posto iridato. Poco dopo, oro di Simone Cerasuolo nei 50 rana maschili. I podi azzurri di questa competizione salgono a 17 ascolta articolo

Arriva dai tuffi il primo oro dell'Italia ai mondiali in corso a Singapore. Chiara Pellacani e Matteo Santoro sono i nuovi campioni del mondo del sincro misto dal trampolino tre metri: hanno vinto la finale iridata battendo anche i cinesi Zilong Chen e Yajie Li, favoriti ma arrivati terzi. La coppia azzurra ha ottenuto 308.13 punti. In questa specialità dei tuffi l'Italia non aveva mai conquistato la medaglia d'oro iridata. Poco dopo, Simone Cerasuolo ha vinto la medaglia d'oro nei 50 rana maschili. La spedizione azzurra a Singapore è a 17 medaglie: 2 ori, 11 argenti e 4 bronzi.

L'impresa di Pellacani e Santoro Pellacani e Santoro hanno messo a segno l'impresa vincendo il titolo iridato con il punteggio di 308.13. Secondi gli australiani Cassiel Rousseau e Maddison Keeney, argento con 307.26, terzi i favoriti cinesi Zilong Chen e Yajie Li che non sono andati oltre i 305.70. Mai l'Italia si era spinta così in alto con una coppia. Finora solo Klaus Dibiasi (nella piattaforma a Belgrado 1973 e Cali 1975) e Tania Cagnotto (nel trampolino 1m a Kazan 2015) erano riusciti a vincere un oro mondiale. Già vicecampioni del mondo l'anno scorso e d'Europa quest'anno, per i due giovani tuffatori romani si tratta dell'ottava medaglia nel sincro misto tra mondiali, europei ed European Games. "Valore di questa medaglia è indescrivibile" "Il valore di questa medaglia è indescrivibile. Siamo troppo contenti. Vincerla con Matteo è la ciliegina sulla torta. Il prossimo obiettivo è la prova individuale. Domani riposo, poi provo a concentrarmi sulla prova individuale perché ambiscono a ottenere un buon risultato", ha commentato a caldo Chiara Pellacani dopo l'oro mondiale. "Sono così tante emozioni tutte insieme che non riesco a ordinarle, ho un mare dentro. C'è felicità, anche paura perché non pensavamo di vincere", ha sottolineato poi Matteo Santoro.