Mondiali nuoto, argento per Quadarella (1500 sl) e Ceccon (100 dorso)

Medaglia d'argento anche per Thomas Ceccon nei 100 dorso

Simona Quadarella ha conquistato la medaglia d'argento nei 1500 stile libero ai Mondiali di nuoto di Singapore. La statunitense Katie Ledecky è riuscita a far meglio, ottenendo così la medaglia d'oro, mentre terza è arrivata l'australiana Lana Pallister. Quadarella ha conquistato il secondo posto nella gara nuotando in 15'31"79 e stabilendo il nuovo record europeo, oltre che italiano. Per la nuotatrice romana è il sesto podio mondiale di fila tra 800 e 1500 sl. "Non mi aspettavo per niente questa prestazione, ho cambiato un po' di cose e questo significa che stiamo lavorando bene -ha detto la nuotatrice a Sky - La prima risposta è stata ieri mattina, quindi sono molto contenta", ha aggiunto.