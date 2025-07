Praia a Mare contro i monopattini: imposto coprifuoco per gli under 14

Coprifuoco a mezzanotte e mezza per gli under 14. Lo ha deciso il sindaco di Praia a Mare, in provincia di Cosenza, Antonino De Lorenzo: un provvedimenti che mira a evitare il traffico di monopattini e mezzi elettrici che mettono rischio l'incolumità degli stessi ragazzi ma anche di villeggianti e residenti. Nell’ordinanza firmata dal primo cittadino del comune marittimo calabrese i minori di 14 anni hanno il divieto di circolare non accompagnati dall’ora del coprifuoco fino alle 7 del mattino. Il provvedimento resterà in vigore fino alla fine di settembre e per i trasgressori sono previste multe: 100 euro per il minore non accompagnato e 250 euro per gli accompagnatori responsabili che non controllano le azioni dei minori sotto la loro responsabilità.