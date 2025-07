Caldo, ancora bollino rosso in 18 città. Allerta anche in Europa. LIVE

Prosegue l'ondata di calore, provocata dall’anticiclone africano. Sono 18, da nord a sud, le città da bollino rosso per le alte temperature e domani, venerdì 4 luglio, arriveranno a 20. I pronto soccorso registrano il 20% di ingressi in più e si registrano alcune vittime: due turisti sono morti per malori in spiaggia in Sardegna, a Budoni e a San Teodoro dove le temperature hanno superato i 40 gradi. Anche un camionista è stato trovato morto all'alba nel suo tir sulla A4 tra Sirmione e Peschiera del Garda in provincia di Brescia e un uomo di 85 anni arrivato disidratato al Pronto Soccorso del San Martino di Genova. Firmato il protocollo quadro tra ministero del Lavoro, imprese e sindacati per contenere i rischi sul lavoro con il termometro rovente. Nasce un caso sugli incentivi ai raider che circolano anche con il sole rovente: il Piemonte allarga a loro l'ordinanza che vieta il lavoro nelle ore a rischio. Ma arrivano le tempeste: allerta per i temporali in Lombardia e Toscana. Bufera di vento a Firenze. Rinviato per pioggia il Palio di Siena. Allarme caldo anche in Europa: a Parigi chiusa la Tour Eiffel. Malori e vittime anche in Spagna.

