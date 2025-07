Creta in fiamme, evacuazioni in massa per maxi incendio vicino a hotel

Continua a divampare l'incendio fuori controllo nell'isola greca di Creta, sulla costa sudorientale, divampato ieri pomeriggio in un terreno boschivo vicino a hotel, case vacanze, strutture ricettive e residenze. Le autorità hanno provveduto a evacuazioni di massa di alberghi, camere in affitto e abitazioni nel comune di Ferma dopo che venti di burrasca hanno fatto sì che le fiamme si diffondessero rapidamente verso sud. Finora, circa 1.500 persone sono state evacuate dai villaggi e dalle zone turistiche e trasferite a Ierapetra. Circa 200 sfollati sono stati ospitati nel palazzetto dello sport. Secondo i servizi di emergenza, il fronte dell'incendio si estende ora per almeno sei chilometri, rendendo sempre più difficile il contenimento. Un denso fumo ha avvolto l'area ampia, riducendo in alcuni punti la visibilità quasi a zero. Il fumo si è esteso fino alla spiaggia di Makry Gialos, a 10 chilometri da Achlia a Lasithi.