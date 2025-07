Caldo estremo in Europa, temperature record dalla Spagna alla Grecia

Situazione critica poi in Grecia dove il vento rende complicato tenere sotto controllo gli incendi che divampano per le elevate temperature. Questa mattina i pompieri erano ancora a lavoro per cercare di domare le fiamme che da ieri minacciano l’isola di Creta. L’incendio è scoppiato nel pomeriggio di mercoledì 2 luglio in un terreno boschivo vicino a hotel, case vacanze, strutture ricettive e residenze. Le autorità hanno provveduto a evacuazioni nel comune di Ferma dopo che venti di burrasca hanno fatto sì che le fiamme si diffondessero rapidamente verso sud. Secondo i servizi di emergenza, il fronte dell'incendio si estende ora per almeno sei chilometri, rendendo sempre più difficile il contenimento. Un denso fumo ha avvolto l'area ampia, riducendo in alcuni punti la visibilità quasi a zero. Il fumo si è esteso fino alla spiaggia di Makry Gialos, a 10 chilometri da Achlia a Lasithi

