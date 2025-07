Emergenza caldo, bonus ai rider in base alle temperature. Cgil critica

Il sindacato ha fatto sapere che ai rider di Glovo è arrivata una comunicazione in tal senso, che però contiene un "messaggio implicito" e cioè "rischia di trasformare un pericolo per la salute in un incentivo economico"

Bonus economici legati alle temperature, che salgono con l'aumentare del caldo (il liveblog sull'emergenza afa), per i rider di Glovo. Lo segnala la Nidil Cgil, dicendo che ai lavoratori è arrivata una comunicazione in tal senso, che però contiene un "messaggio implicito" e cioè "rischia di trasformare un pericolo per la salute in un incentivo economico". I bonus sono del 2% tra i 32 e i 36 gradi, del 4% tra i 36 e i 40, dell'8% per temperature superiori ai 40 gradi. Il sindacato ha scritto a Glovo sottolineando che "nessun compenso può giustificare il lavoro in condizioni di rischio estremo".