Caldo record, bollino rosso in 18 città. Le notizie in diretta. LIVE

L’Italia è ancora stretta nella morsa del caldo. L’ondata di calore, provocata dall’anticiclone africano, in alcune zone è accompagnata da forti piogge. Sono 18, da nord a sud, le città da bollino rosso per le alte temperature. I pronto soccorso registrano il 20% di ingressi in più. Oggi è in programma la firma del protocollo quadro tra ministero del Lavoro, imprese e sindacati per contenere i rischi sul lavoro con il termometro rovente: previsti cig, indumenti e orari specifici. Ieri black out della corrente elettrica in centro a Firenze e a Bergamo. Sempre martedì, una donna cardiopatica è morta nel Palermitano, una turista si è sentita male nel Duomo di Milano. Due operai hanno avuto un malore mentre lavorano in una buca a Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza: uno è in coma. Allarme caldo anche in Europa. A Parigi chiusa la Tour Eiffel. Traffico ferroviario interrotto “per diversi giorni” tra la capitale francese e Milano dopo i violenti temporali che hanno colpito la valle della Maurienne.

