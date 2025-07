Caldo, ora si temono incendi e siccità: pronti i piani anti-rogo

Il grande caldo porta con sé anche un allarme per le riserve idriche. La parola d'ordine è 'lotta agli sprechi'.Solo pochi giorni fa, per esempio, il Comune di Campobasso ha emanato una ordinanza con alcune regole per l'uso responsabile della risorsa: vietato utilizzare l'acqua dell'acquedotto per scopi non essenziali, come annaffiare giardini o orti, lavare automobili o riempire piscine e fontane private. Ma ordinanze simili sono già in vigore, o stanno per esserlo, in tanti Comuni della Penisola, in particolare quelli dove l'acqua storicamente scarseggia.