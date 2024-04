Esplosione centrale Suviana, inchiesta per disastro e omicidio colposo

Disastro e omicidio colposo sono i reati ipotizzati nell'inchiesta aperta dalla procura di Bologna sulla strage alla centrale elettrica di Enel Green Power a Suviana: 3 operai morti accertati, 4 dispersi per i quali ci sono sempre meno speranze e 5 feriti ricoverati con ustioni. Verifiche sul collaudo e sui subappalti, l'ipotesi dell'errore umano. Rabbia dei sindacati contro il lavoro che uccide ancora: “Non si sa per chi lavoravano le vittime”. Sciopero di 8 ore a Bologna proclamato da Cgil e Uil, 4 ore e mobilitazione in tutta Italia con stop per treni, bus e metro nelle città.





