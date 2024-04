Suviana, Meloni: Seguo con apprensione. Mattarella: fare piena luce

"Seguo con apprensione la terribile notizia riguardante l'esplosione verificatasi in una centrale idroelettrica nel bacino artificiale di Suviana, sull'Appennino Bolognese.". Così sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che prosegue: "Tutta la mia vicinanza e quella del Governo ai familiari delle vittime e ai feriti rimasti coinvolti. Un ringraziamento ai Vigili del Fuoco prontamente intervenuti, ai soccorritori e a quanti stanno lavorando in queste ore nella ricerca dei dispersi". Vicino ai familiari delle vittime anche il ministro dell'interno, Matteo Piantedosi. "Sto seguendo l'evolversi della situazione e le attività di ricerca dei dispersi. Ringrazio i Vigili del fuoco e tutti coloro che in queste drammatiche ore sono impegnati senza sosta nei soccorsi", ha aggiunto il titolare del Viminale.

Mattarella: sia fatta piena luce

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è messo in contatto con il presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini dal quale ha assunto informazioni sulla tragedia avvenuta nella centrale elettrica del Lago di Suviana. Nel corso della telefonata il Presidente Mattarella ha espresso il suo cordoglio per gli operai deceduti e solidarietà ai feriti, alle famiglie e ai colleghi di lavoro delle vittime, auspicando che sia fatta piena luce sulla dinamica dell'incidente.

Il cordoglio del Senato

Il Senato esprime il cordoglio per le vittime dell'esplosione che si è verificata attorno alle 15 in una centrale idroelettrica del bacino artificiale di Suviana, sull'Appennino Bolognese nel comune di Camugnano. Il primo a prendere la parola per esprimere solidarietà e cordoglio alla comunità colpita è stato il senatore Pier Ferdinando Casini. A lui si sono uniti gli altri rappresentanti dei gruppi parlamentari. “Esprimo profondo cordoglio per la tragedia avvenuta in queste ore nel bacino di Suviana, sull’Appennino Bolognese. Il mio pensiero va alle famiglie delle vittime, agli operai rimasti feriti, ai dispersi. Un ringraziamento particolare, infine, lo rivolgo ai soccorritori e alle Forze dell’ordine impegnate sul luogo dell’incidente”. Così il Presidente del Senato Ignazio La Russa. E, a nome di tutto il Senato, ha espresso vicinanza e cordoglio ai familiari delle vittime anche la vicepresidente Licia Ronzulli. “Seguiamo con apprensione gli sviluppi dell’incidente cui stanno lavorando senza sosta vigili del fuoco, forze dell’ordine e volontari. Massima vicinanza alle famiglie di tutti i lavoratori coinvolti, con la speranza che il numero delle vittime non aumenti”, ha scritto in una nota il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida.

Schlein: "Vicini a dolore familiari vittime e grati a soccorritori"

“Tutta la comunità del Pd si stringe al dolore dei familiari delle vittime dell’esplosione ed è in forte apprensione per le persone rimaste ferite e per quelle che ancora risultano disperse. La nostra gratitudine va ai soccorritori impegnati in questa grave e drammatica circostanza”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein, che sta seguendo con forte preoccupazione le notizie che giungono dalla centrale di Suviana. "Una vera e propria tragedia del lavoro che colpisce tutta la comunità dell'Appennino bolognese. Solidarietà e vicinanza alle persone colpite e un forte ringraziamento alle squadre dei soccorritori che sono prontamente intervenute", così Igor Taruffi, responsabile Organizzazione del Partito Democratico.

Calderone: "Vicinanza e solidarietà ai familiari delle persone coinvolte"

"Seguiamo con angoscia gli sviluppi della situazione al Lago di Suviana ed esprimiamo tutta la nostra vicinanza e solidarietà ai familiari delle persone coinvolte nell'esplosione". Lo afferma il ministro del Lavoro, Marina Calderone. "Siamo profondamente grati, prosegue, a tutti coloro che in questo momento si stanno prodigando nei soccorsi e sono dal primo momento in contatto con i vertici e le strutture territoriali dell'Ispettorato nazionale del Lavoro e con il Comando carabinieri per la tutela del lavoro. A tutti ho chiesto di tenermi costantemente aggiornata". "Piena solidarietà con le famiglie per le vittime e per i feriti e gratitudine per l'intervento dei vigili del fuoco e di ogni soccorritore" ha detto il deputato del Pd ed ex sindaco di Bologna, Virginio Merola.

Siracusano: "Morti sul lavoro colpo al cuore"

"Massima vicinanza alle famiglie dei dispersi, cordoglio per le vittime. Ci stringiamo attorno alla comunità dell'Emilia Romagna, e ringraziamo i soccorsi che in queste ore stanno intervenendo come sempre con grande professionalità". Lo ha detto Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, intervenendo a "Metropolis", su Repubblica tv, in merito all'incidente avvenuto nella centrale idroelettrica di Suviana, in provincia di Bologna. "I morti sul lavoro sono un colpo al cuore per il Paese, l'impegno deve essere massimo da parte delle istituzioni e del governo per mettere in campo tutti gli strumenti disponibili per tentare di invertire il trend negativo. Nell'ambito del decreto Pnrr ci sono misure del Ministero del Lavoro proprio per interventi per rafforzare la sicurezza sul lavoro, discusse anche con il contributo determinante dell'opposizione".