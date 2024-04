Esplosione alla centrale di Suviana a Bologna, 6 dispersi. LIVE

"L'incidente si è verificato sotto il livello dell'acqua: c'è parecchio fumo, fatichiamo a entrare nei locali. Per prestare soccorso servono visibilità e basse temperature", ha detto all'emittente E'Tv il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Bologna Calogero Turturici. "Quando arriveremo al piano dell'incidente capiremo meglio. Anche dopo avere contattato il responsabile Enel dell'impianto. In quei piani c'erano i trasformatori. Le cause non le sappiamo. Servirà una testimonianza di chi era sul posto. I locali ora sono sommersi dall'acqua secondo le prime informazioni che abbiamo. Se non si mette a disposizione per le indagini il luogo dell'incidente è difficile ipotizzare una determinata tipologia di scenario o un'altra".