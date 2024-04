Appennino bolognese, l'esplosione della centrale di Suviana. VIDEO

Almeno tre morti e sette lavoratori dispersi in seguito a un'esplosione, probabilmente causata da un incendio, avvenuta intorno alle 15:00 nella centrale idroelettrica del bacino artificiale di Suviana, sull'Appennino Bolognese. Il bilancio è stato fornito dalla Prefettura del capoluogo emiliano. Attualmente, secondo le prime informazioni, le persone coinvolte nell'incidente sarebbero coinvolte 12 persone, di cui 3 ferite. L'incendio si è sviluppato sott'acqua e in condizioni di visibilità limitata, rendendo le operazioni di soccorso estremamente complesse. Secondo il sindaco di Camugnano, Marco Masinara, al momento dell'incidente erano in corso lavori alle turbine e all'interno della struttura si trovava il personale. L'incidente è avvenuto sotto il livello dell'acqua, generando una densa coltre di fumo che rende difficile l'accesso ai locali da parte dei vigili del fuoco. Sono in corso le ricerche dei dispersi, ma anche le indagini per capire quanti operai erano coinvolti in quel momento nei lavori.