Blitz della sezione operativa della Direzione investigativa antimafia di Salerno in Campania e in Abruzzo. Questa mattina, a Torchiara, Capaccio Paestum, Terni, Baronissi e Sulmona, il personale della Dia ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari a carico di 10 indagati, a vario titolo, responsabili di scambio politico elettorale politico mafioso; tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso; estorsione aggravata dal metodo mafioso; detenzione, porto e cessione di armi da guerra e comuni da sparo e favoreggiamento personale. Tra gli arrestati cè anche l'ex presidente della Provincia di Salerno ed ex sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, per anni collaboratore del governatore della Campania Vincenzo De Luca.