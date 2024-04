Esplosione centrale Suviana, chi erano le vittime dell’incidente

È di tre morti, quattro dispersi e cinque feriti gravi il bilancio dell'incidente di ieri alla centrale elettrica Enel Green Power del lago di Suviana , sull'Appennino bolognese ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI ). Una turbina è esplosa al piano -8 dell'impianto. Il crollo ha travolto almeno 12 tecnici di ditte esterne che lavoravano a adeguamenti della centrale. Le tre vittime identificate nella strage sono Vincenzo Franchina, 36 anni, di Sinagra (Messina), Pavel Petronel Tanase, nato in Romania, di Settimo Torinese (Torino), di 45 anni, e Mario Pisano, nato a Taranto e residente a San Marzano di San Giuseppe (Taranto), 73 anni. Proseguono le ricerche, particolarmente complicate, dei quattro dispersi. Secondo Luca Cari, dirigente comunicazione dei Vigili del fuoco, "non stiamo lavorando con molte speranze di trovare vivi i dispersi, lo scenario che abbiamo davanti non ci dà questa idea".

La situazione

Vincenzo Franchina, Mario Pisani e Pavel Petronel Tanase sono morti sul colpo. Le tre vittime erano operai in appalto e lavoravano per ditte esterne. Oltre ai 4 dispersi, anche loro quasi tutti impiegati in aziende esterne, ci sono 5 feriti ricoverati in gravi condizioni tra Bologna, Cesena, Parma e Pisa. Altri 3 operai sono rimasti illesi nell’incidente.

Le vittime

La vittima più giovane è Vincenzo Franchina, nato a Patti, in provincia di Messina, nel 1988 e residente a Sinagra. Era un elettricista industriale, come si legge nel suo profilo LinkedIn si è diplomato all’istituto tecnico industriale Torricelli in provincia di Messina. Nel profilo Facebook la foto di copertina lo immortala nel giorno del matrimonio, un anno fa, mentre taglia la torta con la moglie. Nell’esplosione ha perso la vita anche Mario Pisani, la vittima più anziana. Era un ex dipendente Enel, nato a Taranto e residente a San Marzano di San Giuseppe, sempre nella provincia pugliese. Il prossimo mese avrebbe compiuto 74 anni. Infine, la terza vittima identificata è Pavel Petronel Tanase, di origine romene, ma residente a Settimo Torinese. A giugno avrebbe compito 46 anni.