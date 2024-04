Esplosione centrale Suviana, ecco cosa può essere successo

Fare luce sulle cause dell’incidente alla centrale elettrica Enel Green Power a Suviana, sull’Appennino bolognese, è adesso la priorità di tecnici ed esperti dei vigili del fuoco che insieme ai carabinieri da ieri sono al lavoro all’interno dei 9 piani della centrale. Tre le ipotesi principali: errori di montaggio della turbina durante la manutenzione, una manovra azzardata durante il pre-collaudo o l'uso di materiali non adeguati. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).

Che cosa potrebbe essere accaduto

Ai microfoni di Sky tg24 il docente di Idraulica del Politecnico di Milano, Francesco Ballio, spiega cosa potrebbe aver causato l'esplosione nella centrale idroelettrica di Bargi. “Una turbina di per sé non esplode, perché una turbina idraulica è come una pala eolica, non ha carburante all’interno, viene mossa solo dall’acqua che non è combustibile ed è fredda. È più probabile che l’esplosione sia venuta dal gruppo dell’alternatore o da un’altra componente elettrica. L’alternatore è indagato perché al suo interno scorrono correnti elettriche molto elevate. Se avviene un corto circuito con quelle potenze e intensità di corrente l’eplosione può essere davvero molto grave".