Milano, ex direttore Fondazione Oratori indagato per abusi su minori

Abusi sessuali sui minori. Queste le accuse a carico di don Samuele Marelli, 49 anni, direttore in passato della Fondazione degli oratori milanesi, e poi vicario della comunità religiosa Giovanni Paolo II di Seregno (Monza), nonché responsabile delle attività giovanili di sei parrocchie. Lo riporta il Corriere della Sera secondo cui un fascicolo è stato aperto in Procura, mentre la Diocesi ha avviato un’istruttoria. Nel maggio dello scorso anno, Don Samuele Marelli aveva lasciato il ruolo di vicario della comunità religiosa Giovanni Paolo II di Seregno, ufficialmente per un periodo di "discernimento". Le ultime informazioni ufficiali, comunicate ai fedeli durante la messa in primavera, parlavano di un distacco considerato "opportuno" per permettergli un "recupero psico-fisico". L'allontanamento aveva però suscitato stupore e interrogativi, che si sono poi trasformati in accuse ben più gravi.