Omicidio Partinico, morto per difendere il figlio: arrestati 2 uomini

La vittima, 45 anni, è deceduta dopo il ricovero in ospedale a causa delle ferite interne. Gli aggressori, Leonardo e Antonino Failla, sono stati posti in stato di fermo questa mattina dai carabinieri, dove si erano spontaneamente presentati ieri sera. Nella loro versione dei fatti, i due fratelli si sarebbero solo difesi ma ora sono accusati di omicidio preterintenzionale ascolta articolo

Si chiamano Leonardo e Antonino Failla, di 43 e 30 anni, i due fratelli accusati per l’omicidio di Gioacchino Vaccaro. La vittima, 45 anni, è morta ieri all'ospedale di Partinico, in provincia di Palermo, qualche ora dopo il suo arrivo in seguito ad una violenta aggressione subita dai due aggressori che nella serata di domenica 30 marzo si sono presentati dai carabinieri per costituirsi. I due fratelli sono stati sentiti tutta la notte e, al termine dell’interrogatorio, sono stati fermati con l’accusa di omicidio preterintenzionale.

Cosa è successo È ancora in fase di accertamento la completa dinamica di quanto accaduto ma, stando alle prime ricostruzioni, Gioacchino Vaccaro sarebbe stato picchiato nel tentativo di aiutare il figlio, anch’egli aggredito dai due fratelli Failla. La lite sarebbe nata per futili motivi, forse una questione legata a una possibile mancata precedenza. Prima un violento litigio verbale, poi Leonardo e Antonino Failla sarebbero tornati indietro e avrebbero iniziato a picchiare il figlio di Vaccaro che, chiamato in aiuto dalla moglie, sarebbe intervenuto e aggredito a sua volta. Leggi anche Partinico, difende il figlio e viene picchiato: morto un 45enne

Cause del decesso La procura di Palermo intanto ha disposto l'autopsia sul corpo di Gioacchino Vaccaro per approfondire le cause del decesso, dovuto probabilmente alle lesioni interne conseguenza del pestaggio. L’uomo, 45 anni, molto conosciuto in paese perché gestiva a Largo Avellone un negozio di ortofrutta, era arrivato in ospedale ma dopo il ricovero ha avuto un malore e il suo cuore ha ceduto.