Maltempo, allerta arancione in Emilia Romagna e Piemonte. DIRETTA

In provincia di Alessandria, dopo i numerosi problemi verificatisi nella giornata di ieri, sono tornati allagamenti di strade e frane. A Spinetta Marengo, frazione del capoluogo, il rio Lovassina ha allagato piazza Maino davanti alla scuola, ma l'istituto questa mattina è stato regolarmente aperto grazie al lavoro della Protezione civile. Sempre ad Alessandria allagamenti in via Quargnento ed è stata chiusa via dei Preti, fra via Forlanini e via della Cerca. Nella notte è anche crollato un tratto di un muro di contenimento in via Vallerina a Quargnento, fortunatamente senza conseguenze. A Casale Monferrato sulla provinciale 31 è chiuso il sottopasso del Valentino per allagamenti. Sempre nel Casalese è stata chiusa per allagamento la Sp 31 tra Occimiano e Casale Monferrato all'altezza della zona industriale per l'esondazione del torrente Rotaldo. Grandi disagi per la viabilità in tutto il territorio, soprattutto per le numerose buche apertesi sull'asfalto