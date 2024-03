Maltempo in Piemonte, a Torino allagati i Murazzi del Po. VIDEO

La chiusura è stata disposta a partire dalla mezzanotte in attesa della piena, dopo che le precipitazioni avevano ingrossato in questi giorni gli affluenti. Allerta arancione nell'area Torinese e tra questa e il Cuneese, così come in alcuni centri dell'Astigiano e altri dell'Alessandrino

In Piemonte le forti piogge, che stamattina stanno dando una tregua dopo due settimane praticamente ininterrotte, hanno causato danni nell'Alessandrino, dove l'allerta idrogeologica in alcuni Comuni è stata alzata a 'rosso', il livello più elevato, con cui si prevedono fenomeni numerosi o estesi sul territorio. A Torino, intanto, sono allagati i Murazzi del Po, chiusi dalla mezzanotte, proprio in attesa della piena, dopo che le precipitazioni hanno ingrossato in questi giorni gli affluenti (VIDEO). L'allerta è arancione nell'area Torinese e tra questa e il Cuneese, così come in alcuni centri dell'Astigiano e altri dell'Alessandrino.