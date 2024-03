Maltempo, grande tromba marina al largo di Finale Ligure. VIDEO

In Liguria era scattata l'allerta meteo gialla che è rimasta in vigore per tutta la giornata di domenica 3 marzo. La regione è stata interessata da un nuovo passaggio perturbato, con pioggia, neve sulle cime più alte, vento forte e mareggiate

Una tromba marina è stata ripresa ieri, davanti a Finale Ligure. Il video, girata dai marinai del porticciolo di Finale Ligure, è stato pubblicato su Instagram da Limet. In Liguria infatti era scattata l'allerta meteo gialla che è rimasta in vigore per tutta la giornata di domenica 3 marzo. La regione è stata interessata da un nuovo passaggio perturbato, con pioggia, neve sulle cime più alte, vento forte e mareggiate.

Danni e smottamenti

In generale la Liguria sta vivendo giornate davvero difficili dal punto di vista climatico. Il forte maltempo delle ultime ore ha fatto registrare smottamenti e piccole frane nel territorio metropolitano di Genova e in città. Sulla provinciale della Val Graveglia è stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco sempre per la presenza di frane, mentre nello spezzino sono state chiuse alla circolazione la sp 43 per Levanto e la provinciale 30 di Corniglia. Danni e disagi anche a Varazze, in provincia di Savona, per la presenza di uno smottamento roccioso vicino alla Baia dei Pescatori. Per precauzione è stata chiusa la strada.

Gli allagamenti a Genova

Le forti piogge delle ultime notti hanno fatto registrare diversi allagamenti a Genova dove sono stati tantissimi gli interventi dei Vigili del Fuoco per la caduta alberi e oggetti pericolanti trasportati dai forti venti che hanno raggiunto raffiche di anche di 120 km/h. Non solo, anche mareggiate a Santa Maria Ligure dove nelle ultime ore si è rialzato una parte del percorso pedonale che porta a Portofino.