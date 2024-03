Maltempo, ancora piogge e neve sull'Italia: allerta in 15 Regioni. FOTO

In queste ore il ciclone Fedra sta imperversando sul nostro Paese, specialmente al Nord. Occhi puntati su Piemonte (dove a Torino è attesa la piena del Po) ed Emilia-Romagna. Nuova valanga in Valle d'Aosta: isolato il Comune di Rhêmes-Notre-Dame. Criticità nella notte ad Alessandria. Ieri frane in Liguria, con raffiche fino ai 180 km/h