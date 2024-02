Alto Adige, valanga a Racines: un morto e due feriti gravi

Una valanga di medie dimensioni si è staccata nel pomeriggio a Racines di Dentro, in provincia di Bolzano in Alto Adige, e ha travolto tre escursionisti, tutti di nazionalità tedesca. Il bilancio provvisorio è di un morto e due feriti gravi, attualmente ricoverati in rianimazione a Bolzano in condizioni critiche. L'allarme è stato lanciato verso le ore 17 e sul posto sono intervenuti tutti i tre elicotteri di emergenza che operano in Alto Adige (Pelikan 1, Pelikan 2 e Aiut Alpin Dolomites), i vigili del fuoco e il soccorso alpino di Vipiteno e Ridanna-Racines. Gli escursionisti stavano facendo scialpinismo quando sono stati travolti dalla slavina. Un quarto amico, che era rimasto in una baita, si è salvato. Il pericolo valanghe in val Ridanna è attualmente moderato, di grado 2 su 5.