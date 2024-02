Trento, valanga alle Pale di San Martino: due feriti

I due alpinisti non sarebbero stati travolti dalla neve, ma si trovavano nella zona in cui è avvenuto il distacco. Sono stati trasportati all'ospedale Santa Chiara di Trento e uno dei due è in gravi condizioni

Due persone sono rimaste coinvolte nel distacco di una valanga che si è verificato verso mezzogiorno sulle Pale di San Martino in Trentino. Entrambi gli alpinisti soccorsi sono stati trasportati all'ospedale Santa Chiara di Trento e uno dei due è in gravi condizioni. Stando alle prime informazioni, i due non sarebbero stati travolti dalla neve ma si trovavano nella zona in cui è avvenuto il distacco, probabilmente dalla cima dei Bureloni. La bonifica fatta con l'elicottero e anche via terra dai soccorritori con le unità cinofile, Artva e sonde per verificare che non ci fossero altre persone coinvolte ha dato esito negativo.