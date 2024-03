Valanga in Trentino Alto Adige, ragazzo morto a Plan in Val Passiria

La tragedia è avvenuta domenica sera. Dopo ore di ricerche è stato trovato il 16enne, ma ormai per lui non c’era più nulla da fare. Solo quattro giorni fa la valanga mortale a Racines dove è morto un giovane tedesco

Un ragazzo di 16 anni è morto sotto una valanga durante un fuoripista a Plan in val Passiria. L'incidente, avvenuto ieri pomeriggio, non ha avuto però testimoni. L'allarme è stato lanciato in serata dai familiari per il mancato rientro del giovane. Sono subito scattate le ricerche e poco dopo le 21 il corpo ormai senza vita del 16enne è stato trovato sotto una valanga. Il giovanissimo sciatore sarebbe stato investito dalla massa nevosa mentre sciava da solo.

Pericolo valanghe di terzo grado

Il pericolo valanghe lungo la cresta di confine attualmente è di grado 3 su 5 (marcato), dopo le nevicate dei giorni scorsi. Solo quattro giorni fa la valanga mortale a Racines dove ha perso la vita un 22enne scialpinista tedesco. Pericolo di grado 3 lungo la cresta di confine dopo le nevicate.