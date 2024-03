Meteo, le previsioni di venerdì 5 marzo

7/7

LE PREVISIONI METEO DEL 5 MARZO AL SUD E NELLE ISOLE Al mattino deboli precipitazioni su Puglia, Calabria e Sicilia, variabile altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con qualche schiarita sulla Sardegna. In serata insistono le precipitazioni sulle regioni peninsulari, più asciutto nella notte. Temperature minime stabili o in aumento al centro-sud, in calo al nord; massime in rialzo su tutta la penisola

Maltempo in Valle d'Aosta, valanga su galleria a Gaby. Oltre 6mila persone isolate