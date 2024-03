Courmayeur, sciatore fuori pista travolto da una slavina. VIDEO

Una slavina ha travolto uno sciatore freerider durante un fuoripista a valle di Punta Helbronner, sul massiccio del Monte Bianco nella zona di Courmayeur (Aosta), nella mattinata di oggi, 4 marzo. L’uomo, che - precisa AostaSera - sarebbe uno straniero di circa 30 anni, non risulta in condizioni critiche ed è riuscito a disseppellirsi senza l'aiuto dei soccorsi, nonostante la neve lo abbia trascinato facendolo cadere anche da un salto di roccia. Su Internet si è diffuso un video che mostra parzialmente quanto successo. La Protezione civile regionale della Valle d'Aosta, sentito l'ufficio neve e valanghe, "sconsiglia ogni attività scialpinistica in relazione alle condizioni di pericolo da moderato a forte presente sul territorio" (GLI AGGIORNAMENTI LIVE SUL MALTEMPO).