Firenze, va in carcere a 94 anni: condannato 15 anni fa per bancarotta

Condannato per reati fiscali finisce in cella a 94 anni. Un ex imprenditore si trova recluso da alcuni giorni nel carcere fiorentino di Sollicciano, nella cella del reparto clinico, per una condanna diventata definitiva per bancarotta fraudolenta, in seguito al crac di un'azienda avvenuto circa 15 anni fa, quando l'uomo aveva 80 anni. Per lui una condanna arrivata in primo grado a quattro anni e otto mesi, contro la quale era stato fatto appello nel 2021. La corte d'appello, però, l'anno scorso ha confermato la pena. Nessun ricorso in Cassazione e la pena diventa definitiva.

L'avvocato: "Urgente una misura alternativa" Il 94enne sarebbe in condizioni di salute precarie, claudicante, cammina appoggiandosi a un bastone e attraverso l'aiuto di un altro recluso. Sono fatti "che risalgono a molti anni fa", spiega il suo avvocato Luca Bellezza, che però non hanno impedito al giudice del tribunale di Firenze di mandare l'anziano in carcere e non scegliere invece una misura di detenzione alternativa. "Ho incontrato il mio assistito nelle ultime ore - aggiunge l'avvocato Bellezza - e ho visto un uomo che ha 94 anni, fortunatamente combattivo e con uno stato d'animo tenace, ma non si sa per quanto potrà reggere, è urgente una misura alternativa".