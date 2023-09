Arriva l'assistente materna, nuova figura per aiutare le neomamme

Il governo pensa a nuovi metodi di supporto per accompagnare le madri nei primi 6 mesi di vita dei figli, aiutando a gestire la depressione post partum e risponendo a quesiti che la nascita di un bambino porta con sé: come lavarlo, come comportarsi se ha il singhiozzo o se sta piangendo. Non sarà richiesta una laurea ma solo un corso di formazione. Si punta a una copertura capillare del territorio, con tre assistenti ogni 20mila abitanti